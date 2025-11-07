Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам

Яндекс Маркет запустил ИИ-агента, который помогает покупателям выбирать товары. Агент работает на базе технологий Alice AI и обучается на данных маркетплейса. Компания стала первой и пока единственной среди российских маркетплейсов с таким функционалом.
В диалог с агентом можно отправлять изображения и задавать вопросы. Он проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате.
ИИ-агент также умеет подбирать подарки. В процессе диалога он уточняет все детали: для кого предназначен подарок, по какому поводу, какие у человека увлечения и предпочтения. На основе этой информации он находит различные варианты: от книг и аксессуаров до гаджетов и подарочных сертификатов.
При этом агент учитывает историю предыдущих поисков пользователя и может предлагать вернуться к просмотру товаров, которые интересовали покупателя ранее. В будущем маркетплейс собирается внедрить голосовое взаимодействие. Так пользователям не придется тратить время на набор текста.
Весной чат с ИИ был запущен в тестовом режиме, за это время его посетили миллионы покупателей. Наиболее популярными категориями стали электроника (22%), бытовая техника (14%), одежда (12%) и товары для дома (12%).