Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам

Аманда Сейфрид возглавляет религиозную секту в тизере «Завещании Анны Ли»
Питер Сарсгаард, Роб Дилейни и Эндрю Бачелор снимутся в «Доме у дороги-2»
Netflix показал первые 5 минут нового сезона «Очень странных дел»
Сара Полсон сыграет серийную убийцу Эйлин Уорнос в новом сезоне «Монстра» Райана Мерфи
Мишель Пфайффер убегает от семьи в трейлере комедии «Oh. What. Fun.»
Джессика Честейн, Крис Пайн и Майки Мэдисон снимутся в фильме «Моя дорогая Калифорния»
Дуа Липа запустила линейку уходовой косметики
Death Grips начали работу над первым альбомом за семь лет
По хитовой игре Grow a Garden из Roblox снимут полнометражный фильм
«Паттинсон — не извращенец»: Дженнифер Лоуренс отказалась от секс-координатора в «Умри, моя любовь»
Warner Bros. начала работу над «Гремлинами-3» со Стивеном Спилбергом и Крисом Коламбусом
«Вайб-кодинг» стал словом года по версии cловаря английского языка Collins
СМИ: Меган Маркл вернется к актерской профессии в фильме с Лили Коллинз и Бри Ларсон
Рэпер JID выпустил клип на трек «Sun» с прологом на русском языке
Вышел первый тизер байопика о Майкле Джексоне. В главной роли племянник музыканта
Юридическая драма Райана Мерфи с Ким Кардашьян получила разгромные рецензии и 6% на Rotten Tomatoes
В музее-заповеднике «Коломенское» появился новый спортивный кластер
Иэн МакКеллен подтвердил, что сыграет Гэндальфа в новом «Властелине Колец»
Главную роль в третьем сезоне «Фишера» исполнит Александр Петров
В Беларуси собрали на 125 тысяч тонн картофеля больше, чем в 2024 году
Фильм «К себе нежно» по книге Ольги Примаченко получил первый трейлер. Премьера состоится 2 апреля
Посмотрите первый ролик со съемок «Клиники»
В Москве пройдут бесплатные тренировки по настольному теннису
Татьяна Ким и Владислав Бакальчук достигли мирового соглашения по разделу имущества
В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов

Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам

Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Яндекс Маркет запустил ИИ-агента, который помогает покупателям выбирать товары. Агент работает на базе технологий Alice AI и обучается на данных маркетплейса. Компания стала первой и пока единственной среди российских маркетплейсов с таким функционалом.

В диалог с агентом можно отправлять изображения и задавать вопросы. Он проанализирует запрос, уточнит детали и предложит подборку наиболее подходящих вещей, которые можно сразу купить прямо в чате.

ИИ-агент также умеет подбирать подарки. В процессе диалога он уточняет все детали: для кого предназначен подарок, по какому поводу, какие у человека увлечения и предпочтения. На основе этой информации он находит различные варианты: от книг и аксессуаров до гаджетов и подарочных сертификатов.

При этом агент учитывает историю предыдущих поисков пользователя и может предлагать вернуться к просмотру товаров, которые интересовали покупателя ранее. В будущем маркетплейс собирается внедрить голосовое взаимодействие. Так пользователям не придется тратить время на набор текста.

Весной чат с ИИ был запущен в тестовом режиме, за это время его посетили миллионы покупателей. Наиболее популярными категориями стали электроника (22%), бытовая техника (14%), одежда (12%) и товары для дома (12%).

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс