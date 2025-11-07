Яндекс Маркет представил ИИ-агента. Он подбирает товары по фото и вопросам

ИИ-агент также умеет подбирать подарки. В процессе диалога он уточняет все детали: для кого предназначен подарок, по какому поводу, какие у человека увлечения и предпочтения. На основе этой информации он находит различные варианты: от книг и аксессуаров до гаджетов и подарочных сертификатов.