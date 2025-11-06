В Москве в 2026 году выступит K.Maro
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%

Фото: Mediamodifier/Unsplash

За три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%, пишет «Коммерсант».

Однако в последнее время рост цен на эти товары начал замедляться, отмечает издание. По данным аналитиков ERP-системы «МойСклад», за январь — сентябрь 2025 года средний чек на одежду вырос на 9% год к году, на обувь — на 6%.

Аналитики оператора «Платформа ОФД» приводят похожие данные: в январе — сентябре 2025 года средний чек на одежду и обувь составил 1300 рублей, увеличившись на 5% год к году. По данным Росстата, цены на одежду и белье в январе — сентябре 2025 года выросли на 2,7% год к году, на трикотажные изделия — на 2,9%, на обувь — на 2,4%.

Цены увеличились из‑за санкций, повышения ключевой ставки ЦБ и инфляции. Эксперты отмечают, что с начала 2026 года на рынок начнет влиять новый фактор — рост налоговой нагрузки и таможенных платежей.

Сейчас бренды одежды и обуви начали менять каналы продаж, рассказал гендиректор системы «МойСклад» Аскар Рахимбердиев. Для малого и среднего бизнеса сотрудничество с маркетплейсами становится слишком дорогим. Все больше бизнесменов планируют открытие собственных интернет-магазинов.

