На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду запрещенного движения АУЕ

Московская прокуратура возбудила административное дело против рэпера Icegergert за пропаганду экстремистской символики. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
Поводом послужило использование на концерте лозунга «Жизнь ворам», принадлежащего запрещенному в России движению АУЕ*.
Ранее музыкант публично извинился за инцидент, объяснив свои действия алкогольным опьянением. В официальном сообщении прокуратуры подчеркивается, что Гергерт полностью признал свою вину.
В ведомстве заявили, что материалы дела направят в суд для рассмотрения. Музыканту грозит административный арест на срок до 15 суток.
* АУЕ — экстремистское движение, запрещено в РФ.