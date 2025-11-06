В кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» прошла премьера нового сезона «Волшебного участка»

5 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ продолжения комедийного фэнтези «Волшебный участок». Первые серии проекта представила творческая команда: генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, продюсер компании «Место силы» Александр Сысоев, режиссер Степан Гордеев, сценарист и шоураннер Александр Носков, оператор Роберт Саруханян, художник-постановщик Юлия Феофанова, художник по гриму Анастасия Эсадзе, художник по костюмам Анна Баштова.
На сцену также вышли исполнители главных ролей: Николай Наумов, Илья Соболев, Филипп Янковский, Ева Смирнова, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова, Андрей Добровольский, Анна Семенович, Анна Уколова, Владимир Солодков, Валентина Мазунина, Амад Мамадаков, Мария Ахметзянова, Кирилл Мелехов. Гостями премьерного показа стали: ST и Ассоль, Стас Круглицкий, Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс, Сергей Чихачев, Динара Курбанова, Альбина Кабалина, Юрий Коробейников, Ксения Теплова, Антон Артемьев, Арам Вардеванян, Карина Каграманян, София Петрова, Екатерина Новикова и другие.
События в новом сезоне «Волшебного участка» разворачиваются за пределами столицы: главные герои отправляются в Петербург, где, как оказалось, уже 300 с лишним лет хозяйничает разнообразная нечисть, хлынувшая в город через то самое окно, которое когда-то Петр Первый прорубил в Европу.
В Питер переезжают все ключевые сотрудники московского отдела: Леха Попов (Николай Наумов), Гном (Илья Соболев), начальник участка Михалыч (Андрей Добровольский), Заяц (Алексей Золотовицкий), Краснова (Мария Смольникова) и Лена (Дарья Мельникова). В Северной столице их встретят говорящий полицейский пес Палыч (Антон Лапенко) и английский волшебник Мерлин (Виктор Бычков). Вместе им предстоит раскрыть тайну гибели сотрудников местного отделения ОБСП, включая руководителя петербургского участка (Александра Ребенок).
Нечисти в городе на Неве обитает не меньше, чем на берегах Москвы-реки, поэтому к уже знакомым сказочным персонажам добавятся: Хозяйка Медной горы (Анна Уколова), Данила-мастер (Кирилл Мелехов), Купидонян (Денис Пьянов), рыбак Емельянов (Дмитрий Куличков), Русалка (Валентина Мазунина), Голем, Гриб из Рязани Серега, Огневушка-поскакушка, тролли, а также целая армия местных гномов и даже настоящая Анна Семенович. Главным же источником бед в новом сезоне по-прежнему остаются Кощей, вселившийся в тело Василисы (Ева Смирнова), и Ворон (Филипп Янковский).
Накануне премьеры стриминговый сервис и объединенная сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» представили в кинотеатрах первые два эпизода нового сезона. Показы прошли в 27 городах России. Сериал состоит из 8 эпизодов по 50 минут. Первый уже доступен в Okko.