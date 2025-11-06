Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году

Премьера «Кей-поп-охотниц на демонов -2» ожидается в 2026 году. Об этом сообщает Bloomberg. Netflix и Sony уже заключили сделку о производстве. Подробностей о проекте пока нет.
Мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов» вышел в июне и стал самым просматриваемым в истории Netflix — всего за два месяца он набрал 236 млн просмотров. В центре сюжета — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов.
Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x. Авторы ленты, говоря о сиквеле, обещали не торопиться и сделать продолжение только в том случае, если оно будет «достойно оригинала».