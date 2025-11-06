Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году

Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x. Авторы ленты, говоря о сиквеле, обещали не торопиться и сделать продолжение только в том случае, если оно будет «достойно оригинала».