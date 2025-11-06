В Москве в 2026 году выступит K.Maro
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов

Фото: Rodion Kutsaiev/Unsplash

Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов молодежного тарифа «Риил».

Уже доступны несколько сценариев взаимодействия с нейросетью. Сценарий «Что посмотреть/почитать» поможет по запросу подобрать интересный пользователю фильм, сериал или книгу, «Где поесть» — подберет ресторан. Сценарии «Хочу спросить» и «Хочу поболтать» дадут возможность узнать у ИИ любую информацию или просто поговорить с ним в неформальном тоне. Отмечается, что нейросеть не дает медицинских или юридических рекомендаций.

В тариф «Риил» встроены и другие функции. Виртуальный тренер может составить индивидуальную программу для занятия фитнесом. Он даст пользователю текстовые инструкции к выполнению каждого упражнения и зафиксирует прогресс. ИИ-стилист может оценить образ по фотографии и дать рекомендации по его улучшению.

«По данным ВЦИОМ, 50% интернет-пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов», — рассказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

