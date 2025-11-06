Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов

«По данным ВЦИОМ, 50% интернет-пользователей в России используют генеративный ИИ. Для нас очевидно, что следующий шаг в развитии тренда — создать для пользователя такую среду, в которой он будет взаимодействовать с ИИ через готовые сценарии, не тратя время на написание запросов», — рассказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.