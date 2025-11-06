В Москве в 2026 году выступит K.Maro
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Фото: НАСА/Unsplash

Китайские космонавты из миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовили барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж использовал новую духовку, которая создана специально для готовки в космосе, сообщает газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC).

Космонавты приготовили запеченные куриные крылышки, а для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна ― стейк. В 2020 году команда Международной космической станции протестировала духовку, которую сделали компании NanoRacks и Zero G Kitchen. На приготовление пяти шоколадных печений у экипажа ушло 130 минут. Теперь же китайским миссиям понадобилось всего 28 минут, чтобы приготовить крылышки.

Ракета-носитель «Чанчжэн-2F»  с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-21»  отправилась к орбитальной станции «Тяньгун» в пятницу, 31 октября. На борту находились три космонавта и четыре лабораторные мыши. Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта.

