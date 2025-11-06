Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Китайские космонавты из миссий «Шэньчжоу-20» и «Шэньчжоу-21» впервые приготовили барбекю на орбитальной станции «Тяньгун». Экипаж использовал новую духовку, которая создана специально для готовки в космосе, сообщает газета Global Times со ссылкой на Центр астронавтов Китая (ACC).
Космонавты приготовили запеченные куриные крылышки, а для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна ― стейк. В 2020 году команда Международной космической станции протестировала духовку, которую сделали компании NanoRacks и Zero G Kitchen. На приготовление пяти шоколадных печений у экипажа ушло 130 минут. Теперь же китайским миссиям понадобилось всего 28 минут, чтобы приготовить крылышки.
Ракета-носитель «Чанчжэн-2F» с пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-21» отправилась к орбитальной станции «Тяньгун» в пятницу, 31 октября. На борту находились три космонавта и четыре лабораторные мыши. Экипаж «Шэньчжоу-20» прибыл на станцию 24 апреля. В состав экипажа входят три космонавта.