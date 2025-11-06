Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите

Космонавты приготовили запеченные куриные крылышки, а для командира миссии «Шэньчжоу-20» Чэнь Дуна ― стейк. В 2020 году команда Международной космической станции протестировала духовку, которую сделали компании NanoRacks и Zero G Kitchen. На приготовление пяти шоколадных печений у экипажа ушло 130 минут. Теперь же китайским миссиям понадобилось всего 28 минут, чтобы приготовить крылышки.