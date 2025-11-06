В Москве в 2026 году выступит K.Maro

В Москве выступит канадский певец и музыкальный продюсер K.Maro (Сирил Камар). 6 июня 2026 года в «ВТБ Арена» пройдет большое шоу исполнителя. Об этом «Афише Daily» cообщили организаторы концерта, агентство Say Agency.
K.Maro начал музыкальную карьеру в нулевых. Свой дебютный сольный альбом «I Am a L’Ancienne» он выпустил в 2002 году. Мировую популярность ему принес сингл «Femme Like U», вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards.
Исполнитель создал еще несколько хитов, включая «Let’s Go», «Histories de Luv», «Gangsta Part» и «Sous l’Oeil de l’Ange». В октябре 2025 года он выпустил новый альбом в стиле электро-поп «Place de Loréane» (VOL.1).
K.Maro работает в жанрах хип-хоп, R’n’B и поп. Его звукозаписывающая студия K.Pone Inc. заключила контракт с Shy’m, Imposs, Ale Dee и другими артистами.