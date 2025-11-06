Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

В Москве в 2026 году выступит K.Maro

Фото: Say Agency

В Москве выступит канадский певец и музыкальный продюсер K.Maro (Сирил Камар). 6 июня 2026 года в «ВТБ Арена» пройдет большое шоу исполнителя. Об этом «Афише Daily» cообщили организаторы концерта, агентство Say Agency.

K.Maro начал музыкальную карьеру в нулевых. Свой дебютный сольный альбом «I Am a L’Ancienne» он выпустил в 2002 году. Мировую популярность ему принес сингл «Femme Like U», вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards.

Исполнитель создал еще несколько хитов, включая «Let’s Go», «Histories de Luv», «Gangsta Part» и «Sous l’Oeil de l’Ange». В октябре 2025 года он выпустил новый альбом в стиле электро-поп «Place de Loréane» (VOL.1).

K.Maro работает в жанрах хип-хоп, R’n’B и поп. Его звукозаписывающая студия K.Pone Inc. заключила контракт с Shy’m, Imposs, Ale Dee и другими артистами.

Расскажите друзьям