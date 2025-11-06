В Москве в 2026 году выступит K.Maro

K.Maro начал музыкальную карьеру в нулевых. Свой дебютный сольный альбом «I Am a L’Ancienne» он выпустил в 2002 году. Мировую популярность ему принес сингл «Femme Like U», вышедший в 2004 году и признанный лучшей песней года на французском по версии NRJ Music Awards.