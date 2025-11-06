В Москве в 2026 году выступит K.Maro
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В России создали первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С. Он позволяет определить наличие вируса всего за 25–30 минут вместо 1,5–2 часов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По словам ученых, тест зарегистрировали на основе петлевой изотермической амплификации (LAMP). В пресс-службе добавили, что быстрая и точная диагностика важна для «скрининговых мероприятий, оперативного выявления больных, назначения эффективной терапии и принятия противоэпидемических мер».

Гепатит C — это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита С (ВГС). Заражение чаще всего происходит через кровь при использовании общих игл, а также при медицинских и косметических процедурах с использованием нестерильных инструментов. Заболевание может протекать в острой или хронической форме и приводит к воспалению печени, которое со временем может вызвать цирроз и рак. Сейчас вакцины от гепатита С не существует, так как вирус очень изменчив.

Ранее врачи рассказали «Афише Daily», какие прививки нужно делать во взрослом возрасте. Об этом можно прочитать здесь.

Расскажите друзьям