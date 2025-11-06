В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С

Гепатит C — это инфекционное заболевание печени, вызываемое вирусом гепатита С (ВГС). Заражение чаще всего происходит через кровь при использовании общих игл, а также при медицинских и косметических процедурах с использованием нестерильных инструментов. Заболевание может протекать в острой или хронической форме и приводит к воспалению печени, которое со временем может вызвать цирроз и рак. Сейчас вакцины от гепатита С не существует, так как вирус очень изменчив.