Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.