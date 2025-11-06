В Москве в 2026 году выступит K.Maro
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Хоккеист и форвард американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, пишет CBS Sports. Россиянин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярном чемпионате.

Это произошло во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом». Овечкин забил гол и установил счет 2:0. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

В апреле 2025-го Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола. С учетом матчей плей‑офф это 977‑я (900 + 77) шайба Овечкина в НХЛ. По этому параметру он уступает лишь Уэйну Гретцки, у которого 1016 забитых шайб.

Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.

Расскажите друзьям