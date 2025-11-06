Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов

Хоккеист и форвард американской команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд, пишет CBS Sports. Россиянин первым в истории НХЛ забросил 900 шайб в регулярном чемпионате.
Это произошло во втором периоде домашнего матча с «Сент-Луисом». Овечкин забил гол и установил счет 2:0. Матч завершился со счетом 6:1 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
В апреле 2025-го Овечкин побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки, у которого на счету 894 гола. С учетом матчей плей‑офф это 977‑я (900 + 77) шайба Овечкина в НХЛ. По этому параметру он уступает лишь Уэйну Гретцки, у которого 1016 забитых шайб.
Овечкин начал карьеру в НХЛ в сезоне 2005/2006, все это время выступая за «Вашингтон Кэпиталз». В 2018 году вместе со своей командой он завоевал Кубок Стэнли. А еще Овечкин ― трехкратный чемпион мира в составе сборной России.