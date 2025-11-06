Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»

В Москве в 2026 году выступит K.Maro
Фото: Paramount Pictures

Кортни Кокс («Друзья») стала режиссером криминального триллера «Злой гений» («Evil Genius»), главные роли в котором сыграют Дэвид Харбор («Очень странные дела») и Патриция Аркетт («Разделение»). Производством картины занимаются Aggregate Films и August Night, пишет Deadline.

Проект основан на одноименном документальном сериале Барбары Шредер и Трея Борзильери. Сценарий написала номинантка на премию Гильдии киноактеров Кортни Майлз («Охотник за разумом»).

Фильм расскажет о доставщике пиццы Брайане Дугласе Уэллсе, который ограбил банк в Пенсильвании. После задержания Уэллс умер от взрыва ошейника на шее.

В актерский состав ленты также вошли Майкл Чернус, Гаррет Диллахант, Даниель Макдональд, Том Маккарти, Грегори Алан Уильямс, Райан Эгголд, Оуэн Тиг и Харлоу Джейн. Кокс также выступит в качестве продюсера. Съемки триллера уже начались в Нью-Джерси.

«Я была очарована „Злым гением“ с тех пор, как впервые увидела документальный сериал, который страннее вымысла. Местами мрачный и смешной, но при этом глубоко эмоциональный. Это история о любви, одиночестве, манипуляциях и людях на обочине общества, которых затягивает в нечто гораздо большее, чем они сами», — прокомментировала Кокс.

Недавно Дэвид Харбор попал в скандал. Актриса Милли Бобби Браун обвинила коллегу в «издевательствах и преследовании».

