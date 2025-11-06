«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером

В ролике показали отзывы Гильермо дель Торо и Джеймса Вана. Режиссеры считают, что это очень страшный и необычный ужастик. В центре сюжета ленты ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Сославшись на неотложные дела, Малкольм внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает тайну поместья, то останется там навечно.