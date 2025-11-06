В Москве в 2026 году выступит K.Maro
За последние три года обувь в России подорожала на 59%, а одежда — на 36%
Сиквел «Кей-поп-охотниц на демонов» выйдет в 2029 году
Компания МТС запустила персональных ИИ-помощников для абонентов
Китайские космонавты впервые приготовили барбекю на орбите
В России появился первый в мире быстрый тест для диагностики гепатита С
Александр Овечкин первым в истории НХЛ забил 900 голов
Кортни Кокс снимает триллер «Злой гений» со звездами «Очень странных дел» и «Разделения»
В небе над Москвой заметили светящийся объект
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

«Крипер» Осгуда Перкинса обзавелся финальным трейлером

Фото: Range Media Partners

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился финальный трейлер «Крипера» Осгуда Перкинса. Картина выйдет в российский прокат 4 декабря.

В ролике показали отзывы Гильермо дель Торо и Джеймса Вана. Режиссеры считают, что это очень страшный и необычный ужастик. В центре сюжета ленты ― Малкольм и Лиз, которые решают провести в уединенной хижине романтические выходные по случаю годовщины. Сославшись на неотложные дела, Малкольм внезапно уезжает. Лиз остается один на один с огромным домом, из которого никак нельзя сбежать. И с каждой минутой находиться в нем становится все опаснее. Если Лиз не разгадает тайну поместья, то останется там навечно.

Видео: Rotten Tomatoes Trailers

«Это не только хоррор о сверхъестественном, но еще и метафора отношений. В фильме заложена идея трансформации любви: от чувства, которое поначалу воодушевляет, до страха за жизнь и будущее. Именно это ощущение — как легко даже с самым близким человеком почувствовать себя чужим и понять, что ты не всегда знаешь того, кого полюбил, — и становится главным источником ужаса в фильме», ― делился ранее режиссер Осгуд Перкинс.

В главных ролях в ленте снялись Татьяна Маслани («Темное дитя») и Россиф Сазерленд («В чужой шкуре»). Сценарий фильма написал Ник Лепард («Хищные твари»), продюсерами выступили Крис Фергюсон и Джесси Сават из Oddfellows.

