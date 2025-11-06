В небе над Москвой заметили светящийся объект

27 октября над Москвой пролетел еще один болид. Это мог быть небольшой метеорит или космический мусор, сообщил эксперт РАН Сергей Богачев. Небесное тело видели в Дубне, Раменском, Жуковском, Люберцах, Красногорске, Одинцово и Видном.