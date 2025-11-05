Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет

Американская актриса Милли Бобби Браун, звезда сериала «Очень странные дела» и фильма «Энола Холмс», заявила в интервью British Vogue, что не будет рассказывать публично о своей дочери.
Браун подчеркнула, что не раскроет даже имени удочеренной ей девочки. Кроме того, артистка не станет делиться чертами характера ребенка или какими-либо еще деталями о ней.
По мнению Браун, она как мать не имеет права «намеренно ставить в центр внимания» дочь в тот период, когда та еще не может выразить свое согласие на это. «Для меня очень важно защитить ее и ее историю», — пояснила актриса.
«Если она когда-нибудь решит поделиться своей личностью с миром, как это сделала я в детстве, мы это поддержим. Но сейчас, когда она еще совсем маленькая, наша задача, как ее родителей — уберечь ее от этого», — добавила Браун.
Милли Бобби Браун и ее супруг Джейк Бонджови тайно поженились в мае 2024 года, а в августе 2025 объявили , что удочерили младенца. Браун призналась тогда, что всегда мечтала стать матерью.
Актриса повторила эти слова и в недавнем интервью. Она поделилась, что семейная жизнь приносит ей «бесконечную радость». «Наши дни наполнены объятиями, смехом и любовью», — рассказала Браун, подчеркнув, что ее муж — «потрясающий папа».