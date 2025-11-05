Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон

На ютуб-канале Netflix опубликовали трейлер сериала «Покинутые» («The Abandons»), главные роли в котором исполнили Лина Хиди из «Игры престолов» и Джиллиан Андерсон из «Секретных материалов».
Проект выйдет на стриминговом сервисе 4 декабря. Согласно описанию, он представит «суровую и кинематографичную историю об имущих и неимущих», в центре которой будут две семьи.
Действие развернется в середине XIX века на американском Западе, на территории сегодняшнего штата Орегон. Там поселилась набожная ирландка Фиона Нолан (Хиди), усыновившая четверых сирот.
Женщине приходится вступить в жестокое противостояние с европейскими аристократами, претендующими на занятые ее новой семьей земли. Ключевой фигурой этой группы выступает Констанция Ван Несс (Андерсон).
Сериал «Покинутые» создал Курт Саттер, автор сериала «Сыны анархии». Netflix заказал у него шоу из десяти эпизодов в 2022 году. Продюсерами проекта выступили Эмми Гринвис, Стивен Сурджик и Отто Батерст, а также Джон Паре.
Съемки шоу пришлось отложить из-за забастовок голливудских профсоюзов. В результате они начались весной 2024 года в Калгари. Саттер в ходе работы над сериалом покинул команду, съемки в итоге курировали Роб Аскинс и Батерст.
В актерский состав вошли, помимо Хиди и Андерсон, Ник Робинсон, Диана Сильверс, Ламар Джонсон и Наталия Дель Риего. Они сыграли приемных детей Фионы. В проекте также снялись Лукас Тилл, Эшлинг Франсиози и Паттон Освальт.