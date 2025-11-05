Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Дизайнер Оливье Рустен покинул дом моды Balmain, который он возглавлял с 2011 года

Фото: olivier_rousteing

Французский дизайнер Оливье Рустен покинул дом моды Balmain, в котором он работал в течение 16 лет, последние 14 из которых — в качестве креативного директора. Об этом сообщил в инстаграме*.

Модельер вспомнил, что пришел в компанию в возрасте 24 лет «с широко открытыми глазами и решимостью всегда идти вперед». Тогда Рустен «не знал, что ждет в будущем».

«Это была необыкновенная история — история любви, история жизни. Все это было бы невозможно без моей выбранной семьи, моей команды, коллектива и всех людей, которые верили в меня с самого начала», — поделился он.

Рустен поблагодарил коллег и отметил, что покидает дом Balmain «с широко открытыми глазами, устремленными в будущее и к прекрасным приключениям, которые ждут нас впереди, приключениям, в которых каждому из вас найдется место».

Дизайнер не уточнил, чем он планируется заняться в дальнейшем. Рустен — выпускник высшей школы искусств Esmod. В прошлом он работал в модном доме Роберто Кавалли. Помимо карьеры в фэшн, он создавал костюмы для балета.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

