Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»

Обладатель премии «Оскар» Кристофер Уокен и канадская актриса Элла Баллентайн, известная по фильмам «Монстр» и «Заговоренная», снялись в комедии «Back in Black». Об этом сообщил Deadline.
Съемки фильма завершились в канадском Торонто. В них приняла участие также лауреатка «Эмми» Джейн Кертин. Режиссером проекта выступит Рон Мерфи. Он же написал сценарий в соавторстве с Ником Тороквеем.
Действие ленты разворачивается в небольшом американском городке, жители которого успешно борются за бессмертие. Они сидят на соковых диетах, медитируют и прибегают к биохакингу.
Однако в результате этого директор похоронного бюро Клайд (его сыграл Уокен) разоряется, ведь никто не умирает. Пока мужчина пытается найти решение, его тихая внучка Сэм решает взять дело в свои руки.
«Этот фильм — приглашение нам посмеяться над худшим в себе, одновременно отмечая нашу человечность. Зрители будут смеяться, ерзать и, возможно, даже увидят частичку себя в этих персонажах — и в этом вся прелесть», — поделился Мерфи.
Продюсерами комедии стали Уильям Вудс, Мэдди Фалле, Лиз Левайн и Мерфи. Исполнительными продюсерами выступили Тейлор Томсон, Питер Томсон и Крис Хенчи.
«Сценарий Рона и Ника невероятно смешной и остроумный в своем взгляде на современную жизнь. Кристофер Уокен воплощает все это в жизнь своим неподражаемым остроумием и убедительностью — такую роль мог сыграть только он», — добавил Хьюго Грумбар из компании Embankment Films.