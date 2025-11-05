Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»

Эмма, живущая в поместье Даун-Хаус, оказывается в центре конфликта с сыном Джорджем и настойчивым издателем Маршаллом Уинвиком. Ее мучает вопрос: не помешает ли публикация книги попаданию Чарльза в рай и их встрече после смерти.