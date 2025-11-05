Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»

Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец»), Шарлотта Рэмплинг («Ночной портье», «Дюна») и Том Холландер («Госфорд-парк», «Вражда») снимутся в фильме «The Species». Об этом сообщил Variety.
Картину поставит британский режиссер Джастин Чадвик («Другая Болейн», «Мандела: долгий путь к свободе») по сценарию Джейкоба Киллиона. Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина, Рэмплинг — его жену Эмму, Холландер — издателя Маршалла Уинвика. Также в проекте поучаствует Билли Хоул. Он исполнит роль Джорджа, сына Чарльза и Эммы.
Действие ленты развернется вокруг Эммы Дарвин, вдовы знаменитого ученого. После смерти мужа она оказывается в непростой ситуации: ей необходимо решить судьбу неопубликованных мемуаров Чарльза, в которых он выражает атеистические взгляды.
Эмма, живущая в поместье Даун-Хаус, оказывается в центре конфликта с сыном Джорджем и настойчивым издателем Маршаллом Уинвиком. Ее мучает вопрос: не помешает ли публикация книги попаданию Чарльза в рай и их встрече после смерти.
Эмма противостоит давлению издателя и находит путь к примирению с сыном. На протяжении всего фильма ей помогает дух мужа. Воспоминания, смех и споры Дарвинов раскрывают глубину их семейных отношений.
Съемки фильма запланированы на июнь 2026 года. Они пройдут в Северной Ирландии. Оператором картины выступит Адольфо Велозо, кастинг-директором — Эйде Беласко. Продюсерами будут Кристиан Тейлор, Мэри Алоу и Джошуа Харрис.