Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ

Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»

Фото: Carlos Alvarez/Getty Images

Энтони Хопкинс («Молчание ягнят», «Отец»), Шарлотта Рэмплинг («Ночной портье», «Дюна») и Том Холландер («Госфорд-парк», «Вражда») снимутся в фильме «The Species». Об этом сообщил Variety.

Картину поставит британский режиссер Джастин Чадвик («Другая Болейн», «Мандела: долгий путь к свободе») по сценарию Джейкоба Киллиона. Хопкинс сыграет Чарльза Дарвина, Рэмплинг — его жену Эмму, Холландер — издателя Маршалла Уинвика. Также в проекте поучаствует Билли Хоул. Он исполнит роль Джорджа, сына Чарльза и Эммы.

Действие ленты развернется вокруг Эммы Дарвин, вдовы знаменитого ученого. После смерти мужа она оказывается в непростой ситуации: ей необходимо решить судьбу неопубликованных мемуаров Чарльза, в которых он выражает атеистические взгляды.

Эмма, живущая в поместье Даун-Хаус, оказывается в центре конфликта с сыном Джорджем и настойчивым издателем Маршаллом Уинвиком. Ее мучает вопрос: не помешает ли публикация книги попаданию Чарльза в рай и их встрече после смерти.

Эмма противостоит давлению издателя и находит путь к примирению с сыном. На протяжении всего фильма ей помогает дух мужа. Воспоминания, смех и споры Дарвинов раскрывают глубину их семейных отношений.

Съемки фильма запланированы на июнь 2026 года. Они пройдут в Северной Ирландии. Оператором картины выступит Адольфо Велозо, кастинг-директором — Эйде Беласко. Продюсерами будут Кристиан Тейлор, Мэри Алоу и Джошуа Харрис.

