Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»

Мисс Пигги появилась впервые на телеэкранах в 1974 году. Она стала одним из ключевых персонажей «Маппет-шоу», которое выходило с 1976 по 1981 год. По сюжету гламурная свинка-актриса безответно была влюблена в лягушонка Кермита.