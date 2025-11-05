Актрисы Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу». Об этом написал Deadline.
Лоуренс рассказала в подкасте «Las Culturistas», что занимается разрабткой проекта. Сценарий будущей картины, по словам артистки, напишет Коул Эскола, звезда сериала «О, Мэри!».
На вопрос, появится ли сама Лоуренс вместе со Стоун в фильме, Дженнифер ответила: «Думаю, да, мы должны это сделать». Сюжеты грядущей ленты актриса не раскрыла.
Мисс Пигги появилась впервые на телеэкранах в 1974 году. Она стала одним из ключевых персонажей «Маппет-шоу», которое выходило с 1976 по 1981 год. По сюжету гламурная свинка-актриса безответно была влюблена в лягушонка Кермита.
Мисс Пигги в разные годы занимала обложки таких журналов, как Cosmopolitan, Time и People. Ей посвящали книги, ее приглашали в рекламные кампании. Но собственного фильма у героини пока не было.
Ранее сообщалось, что «Маппет-шоу» ждет перезагрузка. Disney+, как писали СМИ, заказал телепроект по мотивам сериала с участием Сабрины Карпентер. Премьера его состоится в 2026 году.