Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Милли Бобби Браун не будет рассказывать про имя и характер дочери, пока та не повзрослеет
Netflix показал трейлер сериала «Покинутые» с Линой Хиди и Джиллиан Андерсон
Кристофер Уокен и Элла Баллентайн появятся в комедии «Back in Black»
Энтони Хопкинс, Шарлотта Рэмплинг и Том Холландер сыграют в фильме «The Species»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ

Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу»

Кадр: Walt Disney Pictures

Актрисы Дженнифер Лоуренс и Эмма Стоун спродюсируют фильм о мисс Пигги из «Маппет-шоу». Об этом написал Deadline.

Лоуренс рассказала в подкасте «Las Culturistas», что занимается разрабткой проекта. Сценарий будущей картины, по словам артистки, напишет Коул Эскола, звезда сериала «О, Мэри!».

На вопрос, появится ли сама Лоуренс вместе со Стоун в фильме, Дженнифер ответила: «Думаю, да, мы должны это сделать». Сюжеты грядущей ленты актриса не раскрыла.

Мисс Пигги появилась впервые на телеэкранах в 1974 году. Она стала одним из ключевых персонажей «Маппет-шоу», которое выходило с 1976 по 1981 год. По сюжету гламурная свинка-актриса безответно была влюблена в лягушонка Кермита.

Мисс Пигги в разные годы занимала обложки таких журналов, как Cosmopolitan, Time и People. Ей посвящали книги, ее приглашали в рекламные кампании. Но собственного фильма у героини пока не было.

Ранее сообщалось, что «Маппет-шоу» ждет перезагрузка. Disney+, как писали СМИ, заказал телепроект по мотивам сериала с участием Сабрины Карпентер. Премьера его состоится в 2026 году. 

Расскажите друзьям