Московский бар Underdog закрылся на ремонт. Об этом стало известно из соцсетей заведения.
Там опубликовали фотографии команды бара на фоне его закрытого фасада. В течение какого времени Underdog будет на ремонте, неясно. Ранее представители заведения говорили, что планируют сделать перерыв на две-три недели.
В ближайшее время блюда из меню заведения можно будет заказать онлайн. «Мы уже готовимся запускать для вас доставку», — рассказали представители бара. Они пообещали, что москвичи также смогут воспользоваться функцией самовывоза.
Недавно рядом с баром Underdog открылся одноименный магазин. Он продолжит работу и предложит покупателям одежду, аксессуары и подарки в стилистике заведения.
Заключительная вечеринка перед закрытием на ремонт состоялась в Underdog 2 ноября. В ней приняли участие Animal Mother, Veganskaya и Vivi Sector.