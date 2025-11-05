TikTok запустит премию для авторов контента

Контентмейкеров наградят в 14 категориях. Номинантами в категории «Автор года» стали @adamw, @alixearle, @brookemonk, @keith_lee125 и @kristy.sarah. На награду «Прорыв года» претендуют @alexwarren, @katseyeworld, @laufey, @ravynlenae и @sombr. Также среди наград — «Видео года», «Муза года», «Рассказчик года» и другие.



Ранее Instagram анонсировал премию Rings для лучших авторов контента. Ее обладателей определит жюри, в которое вошли дизайнер Марк Джейкобс, режиссер Спайк Ли, блогер Мурад Османн и художник Kaws.