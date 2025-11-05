TikTok запустит премию для авторов контента

Видеоплатформа TikTok объявила о создании собственной премии для авторов контента TikTok Awards. Об этом сообщили на сайте платформы.
Первая церемония награждения лауреатов пройдет 18 декабря в США. Ее трансляцию можно будет посмотреть в приложении, а также в стриминговом сервисе Tubi. Мероприятие начнется в 18.00 по тихоокеанскому времени.
Премия, как отметили в компании, будет чествовать авторов, тренды и события. Выбирать лучших блогеров будут пользователи тиктока: голосование стартует на платформе 18 ноября и завершится 2 декабря.
Контентмейкеров наградят в 14 категориях. Номинантами в категории «Автор года» стали @adamw, @alixearle, @brookemonk, @keith_lee125 и @kristy.sarah. На награду «Прорыв года» претендуют @alexwarren, @katseyeworld, @laufey, @ravynlenae и @sombr. Также среди наград — «Видео года», «Муза года», «Рассказчик года» и другие.
Ранее Instagram анонсировал премию Rings для лучших авторов контента. Ее обладателей определит жюри, в которое вошли дизайнер Марк Джейкобс, режиссер Спайк Ли, блогер Мурад Османн и художник Kaws.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.