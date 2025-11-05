В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка

Оформить такую сим-карту можно будет только на детей младше 14 лет и исключительно с согласия родителей. Помимо отслеживания геолокации, сим-карты будут блокировать доступ к определенным онлайн-ресурсам и ограничивать авторизацию в социальных сетях.