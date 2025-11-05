В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника

В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка

Фото: Freepik

В России появятся специальные сим-карты для детей. Они позволят родителям отслеживать местоположение ребенка без решения суда, рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев  на форуме в честь 15-летия поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом написал ТАСС.

Оформить такую сим-карту можно будет только на детей младше 14 лет и исключительно с согласия родителей. Помимо отслеживания геолокации, сим-карты будут блокировать доступ к определенным онлайн-ресурсам и ограничивать авторизацию в социальных сетях.

С 1 сентября также вступил в силу закон о мерах по противодействию телефонному мошенничеству. Передача сим-карты третьим лицам теперь будет квалифицироваться как административное или уголовное преступление.

Граждане также могут установить самозапрет на выдачу сим-карт. Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ. Самозапрет поможет защититься от мошенников, использующих чужие данные для оформления сим-карт.

