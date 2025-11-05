В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка

В России появятся специальные сим-карты для детей. Они позволят родителям отслеживать местоположение ребенка без решения суда, рассказал министр цифрового развития России Максут Шадаев на форуме в честь 15-летия поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Об этом написал ТАСС.
Оформить такую сим-карту можно будет только на детей младше 14 лет и исключительно с согласия родителей. Помимо отслеживания геолокации, сим-карты будут блокировать доступ к определенным онлайн-ресурсам и ограничивать авторизацию в социальных сетях.
С 1 сентября также вступил в силу закон о мерах по противодействию телефонному мошенничеству. Передача сим-карты третьим лицам теперь будет квалифицироваться как административное или уголовное преступление.
Граждане также могут установить самозапрет на выдачу сим-карт. Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ. Самозапрет поможет защититься от мошенников, использующих чужие данные для оформления сим-карт.