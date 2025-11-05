«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам

Американская актриса Кристен Стюарт, выпустившая в 2025 году первую режиссерскую работу «Хронология воды», раскритиковала Голливуд за отношение к постановщикам-женщинам. Об этом написал Variety.
Стюарт выступила с речью на женском обеде Американской киноакадемии и модного дома Chanel в Лос-Анджелесе. В ней она заявила, что движение #MeToo оказало лишь временное позитивное влияние на индустрию.
«Я теперь могу засвидетельствовать, что на каждом шагу разгорается беспощадная борьба, когда содержание контента слишком мрачное, слишком табуированное, когда касающаяся женского опыта откровенность провоцирует часто отвращение и отторжение», — подчеркнула Стюарт.
Артистка отметила, что в Голливуде по-прежнему очень сложно «без фильтров» рассказывать истории, созданные женщинами и для женщин. Ограничение правды о том, через что проходят женщины, Стюарт назвала «насилием замалчивания». «Я так зла», — добавила она.
По мнению Стюарт, в Голливуде «жалкое количество фильмов за последний год было снято женщинами». Актриса охарактеризовала это как катастрофу и напомнила, что в индустрии «слишком мало» женщин. «Мы все здесь собрались, и кажется, что нас много, но это совсем не так. Это не наша вина», — сказала она.
«Я вам благодарна. Я не благодарна бизнес-модели мужского клуба, который притворяется, что хочет проводить с нами время, выкачивая из нас ресурсы и преуменьшая наши подлинные перспективы. Давайте постараемся не быть токенизированными. Давайте начнем печатать собственную валюту», — обратилась Стюарт к коллегам.