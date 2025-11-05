«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника

«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам

Фото: Gilbert Flores/Getty Images

Американская актриса Кристен Стюарт, выпустившая в 2025 году первую режиссерскую работу «Хронология воды», раскритиковала Голливуд за отношение к постановщикам-женщинам. Об этом написал Variety.

Стюарт выступила с речью на женском обеде Американской киноакадемии и модного дома Chanel в Лос-Анджелесе. В ней она заявила, что движение #MeToo оказало лишь временное позитивное влияние на индустрию.

«Я теперь могу засвидетельствовать, что на каждом шагу разгорается беспощадная борьба, когда содержание контента слишком мрачное, слишком табуированное, когда касающаяся женского опыта откровенность провоцирует часто отвращение и отторжение», — подчеркнула Стюарт.

Артистка отметила, что в Голливуде по-прежнему очень сложно «без фильтров» рассказывать истории, созданные женщинами и для женщин. Ограничение правды о том, через что проходят женщины, Стюарт назвала «насилием замалчивания». «Я так зла», — добавила она.

По мнению Стюарт, в Голливуде «жалкое количество фильмов за последний год было снято женщинами». Актриса охарактеризовала это как катастрофу и напомнила, что в индустрии «слишком мало» женщин. «Мы все здесь собрались, и кажется, что нас много, но это совсем не так. Это не наша вина», — сказала она.

«Я вам благодарна. Я не благодарна бизнес-модели мужского клуба, который притворяется, что хочет проводить с нами время, выкачивая из нас ресурсы и преуменьшая наши подлинные перспективы. Давайте постараемся не быть токенизированными. Давайте начнем печатать собственную валюту», — обратилась Стюарт к коллегам.

Расскажите друзьям