На московском «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев-центре», выступит актриса Фамке Янссен. Поклонники знают ее по ролям Джин Грей в саге «Люди Икс» и Ксении Онатопп в серии бондианы «Золотой глаз».