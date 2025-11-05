На московском «Comic Con Игромир», который пройдет с 12 по 14 декабря в «Тимирязев-центре», выступит актриса Фамке Янссен. Поклонники знают ее по ролям Джин Грей в саге «Люди Икс» и Ксении Онатопп в серии бондианы «Золотой глаз».
Актриса пробудет в Москве все три дня фестиваля и пообщается с фанатами в рамках специальной Q&A-сессии.
Фамке Янссен сыграла Джин Грей в пяти фильмах серии «Люди Икс». Ее героиня попала в команду благодаря телекинезу и телепатии. Франшиза «Люди Икс» стала первой киноадаптацией этих комиксов Marvel и собрала в прокате более 7 млрд долларов.
Фильмография актрисы насчитывает более 80 работ, включая «Факультет» Роберта Родригеса, «Знаменитость» Вуди Аллена, «Части тела», «Поворот реки», «Хемлок Гроув», «Как избежать наказания за убийство», «Амстердамская империя» и другие.