Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино, создательницы «Девочек Гилмор». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Картину спродюсирует Райан Рейнолдс. Он также сыграет в ней главную роль. В проекте снимется также дебютантка Мэй Шенк. Рейнолдсу достанется персонаж, которого описывают как «оригинального злодея».
Сюжет пока держится в секрете. Известно, что он будет основан на детской серии книг Кей Томпсон, вышедшей в 50-х. Иллюстрации для нее создала Хилари Найт. Сценарий напишет Шерман-Палладино вместе с Ханной Маркс и Линдой Вулвертон.
Продюсерами фильма станут Джордж Дьюи, Эшли Фокс, Джонни Паризо и Вулвертон. Молли Мильштейн будет исполнительным продюсером. Съемки проекта начнутся в ноябре.
Книга Кей Томпсон «Элоиза» вышла в 1955 году и получила четыре продолжения. Она рассказала о девочке, живущей в отеле «Плаза» в Нью-Йорке с няней, мопсом Винисом и черепахой по кличке Скипперди.
Книги ранее уже экранизировали. В 2003 году вышли два телевизионных фильма «Элоиза в отеле „Плаза“» и «Элоиза на Рождество» с Софьей Васильевой и Джули Эндрюс. В 2019 году компания MRC приобрела права на новую киноадаптацию.