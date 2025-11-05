Системы видеонаблюдения Лувра были защищены паролем Louvre

Расследование ограбления Лувра выявило многочисленные уязвимости в системе безопасности музея. Доступ к серверу видеонаблюдения защищал пароль Louvre, а к программе, созданной компанией Thales, — пароль Thales.
Согласно документам, в 2025 году музей также продолжал использовать программное обеспечение, приобретенное еще в 2003 году. Оно больше не поддерживается разработчиком, а в музее функционировало на операционной системе Windows Server 2003.
История уязвимостей насчитывает не менее десяти лет. Еще в 2014 году проверка французского агентства по кибербезопасности ANSSI выявила банальные пароли, позволившие злоумышленникам манипулировать системой видеонаблюдения.
В 2015 году последовал аудит, проводимый Национальным институтом высших исследований в области безопасности и юстиции Франции, по результатам которого музею было направлено 40 страниц рекомендаций.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Тогда неизвестные похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона. Злоумышленники воспользовались ремонтными работами, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Весь процесс ограбления занял у них всего семь минут.