Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон

Фото: Netflix

Netflix продлил романтическую комедию «Никто этого не хочет» на третий сезон. Об этом пишет Variety.

Новость появилась через две недели после выхода второго сезона. В сериале Кристен Белл играет Джоан — ведущую откровенного подкаста о сексе и отношениях, которая влюбляется в харизматичного раввина Ноя (Адам Броди). Второй сезон закончился на напряженной ноте: героине предстояло решить, готова ли она принять иудаизм ради любви.

Создательница проекта Эрин Фостер выразила восторг по поводу продолжения: «Для меня большая честь продолжать рассказывать историю моей любимой пары. Буду работать над шоу до тех пор, пока это не начнет мешать моему главному хобби — просмотру реалити-шоу по вечерам».

Шоураннеры Дженни Коннер и Брюс Эрик Каплан добавили: «Работа над этим сериалом до смешного увлекательна. Сотрудничество с Эрин Фостер, блестящим актерским составом и всей съемочной группой — это уникальный опыт».

