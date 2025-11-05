Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон

Netflix продлил романтическую комедию «Никто этого не хочет» на третий сезон. Об этом пишет Variety.
Новость появилась через две недели после выхода второго сезона. В сериале Кристен Белл играет Джоан — ведущую откровенного подкаста о сексе и отношениях, которая влюбляется в харизматичного раввина Ноя (Адам Броди). Второй сезон закончился на напряженной ноте: героине предстояло решить, готова ли она принять иудаизм ради любви.
Создательница проекта Эрин Фостер выразила восторг по поводу продолжения: «Для меня большая честь продолжать рассказывать историю моей любимой пары. Буду работать над шоу до тех пор, пока это не начнет мешать моему главному хобби — просмотру реалити-шоу по вечерам».
Шоураннеры Дженни Коннер и Брюс Эрик Каплан добавили: «Работа над этим сериалом до смешного увлекательна. Сотрудничество с Эрин Фостер, блестящим актерским составом и всей съемочной группой — это уникальный опыт».