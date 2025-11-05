Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон

Новость появилась через две недели после выхода второго сезона. В сериале Кристен Белл играет Джоан — ведущую откровенного подкаста о сексе и отношениях, которая влюбляется в харизматичного раввина Ноя (Адам Броди). Второй сезон закончился на напряженной ноте: героине предстояло решить, готова ли она принять иудаизм ради любви.