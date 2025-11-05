Дженнифер Лоуренс сходит с ума в дублированном трейлере фильма «Умри, моя любовь»

Уже 27 ноября в российский прокат выходит триллер Линн Рамзи «Умри, моя любовь». «Афиша Daily» эксклюзивно публикует дублированный трейлер фильма.
Главные роли в фильме исполнили Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон, они сыграли пару, которая переезжает в домик в глуши и заводит ребенка. После родов героиня Лоуренс начинает постепенно терять связь с реальностью.
Премьера фильма состоялась в мае на Каннском кинофестивале, где картина удостоилась 7-минутных оваций. В саундтреке картины — песни Joy Division, The Chipmunks, Джонни Кэша и Дэвида Боуи.
Лента основана на одноименном романе аргентинской писательницы Арианы Харвиц, финалистке Букеровской премии. История исследует темную сторону материнства: героиня, разрываясь между любовью и яростью, «тоскует по семейному очагу, но готова спалить весь дом дотла». Прозу Харвиц о сходящей с ума женщине сравнивали с Сильвией Плат и Клариси Лиспектор, фильмами Джона Кассаветиса, Дэвида Линча и Джона Форда.
Постановщица «Умри, моя любовь» Линн Рамзи известна фильмами «Что‑то не так с Кевином» и «Тебя никогда здесь не было». Последний получил награды Каннского кинофестиваля за лучший сценарий и лучшую мужскую роль.