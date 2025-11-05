Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз

Фото: Кинотеатр «Наутилус»

В Абакане в республике Хакасия 32 посетителя кинотеатра «Наутилус» получили ожог глаз во время утреннего сеанса фильма «Папины дочки. Мама вернулась», сообщает канал «Осторожно, новости».

По предварительным данным, один из сотрудников забыл выключить бактерицидные кварцевые лампы, предназначенные для дезинфекции кинозала.

По информации телеграм-канала «База», среди пострадавших 20 детей. Как сообщает канал «Осторожно, новости», все потерпевшие дети уже обратились за медицинской помощью, и им было назначено необходимое лечение.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

