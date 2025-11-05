Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»

Netflix выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Человек внутри» с Тедом Дэнсоном в главной роли. Премьера новых эпизодов состоится 20 ноября.
По сюжету частный детектив Чарльз Ньюэндик внедряется в университет для работы под прикрытием в должности профессора. Его задача — рассекретить личность преступника, который шантажирует президента учебного заведения. Хотя расследование уводит Чарльза из дома престарелых, где он провел первое дело, связь с его обитателями не прервется.
Актерский состав второго сезона пополнился новыми звездами, включая Гэри Коула, Мэри Стинберген, Дэвида Стратэрна, Джейсона Манцукаса и Линду Парк.
Сериал «Человек внутри» основан на документальном фильме «Агент-крот», номинированном на «Оскар». Проект создан Майклом Шуром, известным по работе над комедийными сериалами «Бруклин 9-9» и «Офис».