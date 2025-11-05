Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника

Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»

Фото: Universal Television

Netflix выпустил трейлер второго сезона комедийного сериала «Человек внутри» с Тедом Дэнсоном в главной роли. Премьера новых эпизодов состоится 20 ноября.

По сюжету частный детектив Чарльз Ньюэндик внедряется в университет для работы под прикрытием в должности профессора. Его задача — рассекретить личность преступника, который шантажирует президента учебного заведения. Хотя расследование уводит Чарльза из дома престарелых, где он провел первое дело, связь с его обитателями не прервется.

Актерский состав второго сезона пополнился новыми звездами, включая Гэри Коула, Мэри Стинберген, Дэвида Стратэрна, Джейсона Манцукаса и Линду Парк.

Сериал «Человек внутри» основан на документальном фильме «Агент-крот», номинированном на «Оскар». Проект создан Майклом Шуром, известным по работе над комедийными сериалами «Бруклин 9-9» и «Офис».

