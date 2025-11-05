Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»

По сюжету частный детектив Чарльз Ньюэндик внедряется в университет для работы под прикрытием в должности профессора. Его задача — рассекретить личность преступника, который шантажирует президента учебного заведения. Хотя расследование уводит Чарльза из дома престарелых, где он провел первое дело, связь с его обитателями не прервется.