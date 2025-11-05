Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Бар Underdog закрылся на ремонт
TikTok запустит премию для авторов контента
В России введут детские сим-карты. Они будут передавать родителям геопозицию ребенка
На «Comic Con Игромир» в Москве приедет Фамке Янссен — Джин Грей из «Людей Икс»
«Я так зла»: Кристен Стюарт раскритиковала отношение Голливуда к женщинам-режиссерам
Сериал «Никто этого не хочет» продлили на третий сезон
Netflix выпустит фильм «Элоиза» Эми Шерман-Палладино с Райаном Рейнолдсом
Посмотрите трейлер второго сезона «Человека внутри»
В Хакасии на кинопоказе «Папиных дочек» 32 человека получили ожог глаз
Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за семь лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»

Saint Laurent — самый желанный бренд по версии индекса Lyst

Иллюстрация: Lyst

Парижский модный дом Saint Laurent возглавил рейтинг самых желанных брендов третьего квартала 2025 года, составленный платформой для шопинга Lyst.

Список Lyst Index составляется на основе данных о поведении покупателей на платформе (поиск, покупка, продажа), о запросах в поисковых сервисах и о упоминаниях в соцсетях.

Ключевую роль в успехе Saint Laurent сыграла модель Le Loafer, ставшая вторым самым популярным товаром за период июль — сентябрь. В течение квартала число поисковых запросов на эту обувь ежемесячно росло в среднем на 66%.

© Lyst

На втором месте расположился прошлогодний лидер — бренд Miu Miu. Тройку лидеров замкнул Cos, совершивший рывок на четыре позиции вверх.

Бренд Loewe, напротив, опустился на целых шесть строчек — со второго на восьмое место — после ухода креативного директора Джонатана Андерсона. В десятку самых популярных брендов по версии Lyst Index также вошли: The Row, Coach, Prada, Bottega Veneta и Ralph Lauren.

Расскажите друзьям