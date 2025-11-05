Парижский модный дом Saint Laurent возглавил рейтинг самых желанных брендов третьего квартала 2025 года, составленный платформой для шопинга Lyst.
Список Lyst Index составляется на основе данных о поведении покупателей на платформе (поиск, покупка, продажа), о запросах в поисковых сервисах и о упоминаниях в соцсетях.
Ключевую роль в успехе Saint Laurent сыграла модель Le Loafer, ставшая вторым самым популярным товаром за период июль — сентябрь. В течение квартала число поисковых запросов на эту обувь ежемесячно росло в среднем на 66%.
На втором месте расположился прошлогодний лидер — бренд Miu Miu. Тройку лидеров замкнул Cos, совершивший рывок на четыре позиции вверх.
Бренд Loewe, напротив, опустился на целых шесть строчек — со второго на восьмое место — после ухода креативного директора Джонатана Андерсона. В десятку самых популярных брендов по версии Lyst Index также вошли: The Row, Coach, Prada, Bottega Veneta и Ralph Lauren.