Kaws выпустил первую совместную коллекцию с Uniqlo в качестве художника-резидента

Японский бренд Uniqlo анонсировал дебютную капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с американским художником Kaws. Ранее он был назначен первым художником — резидентом бренда.
Линейка Wrapped by Kaws поступит в продажу в зимний сезон 2025 года. В отличие от предыдущих коллабораций, где Kaws выступал в роли приглашенного дизайнера, теперь он получил возможность напрямую влиять на стратегию развития бренда Uniqlo.
Зимняя коллекция сделала акцент на семейном формате и функциональности в холодное время года. В ассортименте представлены как взрослые, так и детские модели, украшенные фирменной графикой Kaws: узнаваемыми персонажами и символикой XX.
Kaws работает с Uniqlo с 2016 года. Он известен своими дизайнерскими интерпретациями культовых персонажей, среди которых Микки Маус, Смурфики, Снупи и Губка Боб.