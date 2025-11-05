Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли

В центре сюжета окажется женщина по имени Одри, сына которой похитили 20 лет назад. Она принимает в своем доме юного бродягу Ронни, и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Постепенно Одри начинает верить, что Ронни и есть ее пропавший сын. Между ними завязывается опасная психологическая игра, и грань между реальностью и вымыслом постепенно исчезает.