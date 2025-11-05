Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли

Рене Зеллвегер сыграет главную роль в психологическом триллере «Призрачный сын» Дэвида Йейтса, режиссера «Фантастических тварей» и 5–8-й частей «Гарри Поттера». Об этом сообщает Variety.
В центре сюжета окажется женщина по имени Одри, сына которой похитили 20 лет назад. Она принимает в своем доме юного бродягу Ронни, и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Постепенно Одри начинает верить, что Ронни и есть ее пропавший сын. Между ними завязывается опасная психологическая игра, и грань между реальностью и вымыслом постепенно исчезает.
Съемки фильма запланированы на первый квартал 2026 года. Продакшеном займутся компании AGC International и CAA Media Finance.
Рене Зеллвегер прославилась благодаря главной роли в серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» — экранизации одноименной книги Хелен Филдинг. Актриса дважды получила премию «Оскар»: в 2004 году — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Холодная гора», а в 2020-м — за главную роль в «Джуди» Руперта Гулда, биографии певицы и актрисы Джуди Гарленд.