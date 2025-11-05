Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли

Фото: Universal Pictures

Рене Зеллвегер сыграет главную роль в психологическом триллере «Призрачный сын» Дэвида Йейтса, режиссера «Фантастических тварей» и 5–8-й частей «Гарри Поттера». Об этом сообщает Variety.

В центре сюжета окажется женщина по имени Одри, сына которой похитили 20 лет назад. Она принимает в своем доме юного бродягу Ронни, и ее жизнь переворачивается с ног на голову. Постепенно Одри начинает верить, что Ронни и есть ее пропавший сын. Между ними завязывается опасная психологическая игра, и грань между реальностью и вымыслом постепенно исчезает.

Съемки фильма запланированы на первый квартал 2026 года. Продакшеном займутся компании AGC International и CAA Media Finance.

Рене Зеллвегер прославилась благодаря главной роли в серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» — экранизации одноименной книги Хелен Филдинг. Актриса дважды получила премию «Оскар»: в 2004 году — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Холодная гора», а в 2020-м — за главную роль в «Джуди» Руперта Гулда, биографии певицы и актрисы Джуди Гарленд.

Расскажите друзьям