Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру

Фото: Pedro Becerra/Redferns

Британская группа Radiohead представила новую линейку мерча, приуроченную к своему возвращению на сцену. Европейское турне «Europe 2025» стартовало 4 ноября в Мадриде и стало первым для коллектива за более чем семь лет.

Новая коллекция одежды и аксессуаров стала данью уважения ключевым альбомам группы. Вдохновением для дизайнов послужили работы художника Стэнли Донвуда для пластинок «Kid A» и «Amnesiac». В коллекции также присутствуют отсылки к альбомам «The King of Limbs» и «In Rainbows».

В ассортименте представлены худи, футболки, джемперы, кепки, бутылки для воды, постеры и даже наборы нашивок. Особого внимания заслуживает футболка с изображением телефона и загадочной фразой «Never ever, ever never pick it up». Она является прямой отсылкой к выставке группы «KID A MNESIA» 2021 года.

О туре Radiohead стало известно в начале сентября. Тогда поклонники нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне.

Расскажите друзьям