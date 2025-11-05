Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру

Британская группа Radiohead представила новую линейку мерча, приуроченную к своему возвращению на сцену. Европейское турне «Europe 2025» стартовало 4 ноября в Мадриде и стало первым для коллектива за более чем семь лет.
Новая коллекция одежды и аксессуаров стала данью уважения ключевым альбомам группы. Вдохновением для дизайнов послужили работы художника Стэнли Донвуда для пластинок «Kid A» и «Amnesiac». В коллекции также присутствуют отсылки к альбомам «The King of Limbs» и «In Rainbows».
В ассортименте представлены худи, футболки, джемперы, кепки, бутылки для воды, постеры и даже наборы нашивок. Особого внимания заслуживает футболка с изображением телефона и загадочной фразой «Never ever, ever never pick it up». Она является прямой отсылкой к выставке группы «KID A MNESIA» 2021 года.
О туре Radiohead стало известно в начале сентября. Тогда поклонники нашли загадочные флаеры в Мадриде, Копенгагене и Лондоне.