«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»

Фото: «Плюс Студия»

«Плюс Студия» и Game Art Pioneers объявили о разработке приключенческой RPG «Киберслав: Затмение» по мотивам анимационного сериала.

Проект станет первым релизом игрового направления «Плюс Студии». Его релиз запланирован на 2027 год на ПК и консолях. Игрокам нужно будет погрузиться в мир Древней Руси, где славянская мифология переплетается с киберпанком.

Сюжет расскажет историю княжеского охотника-полукровки и расширит вселенную, знакомую зрителям по анимационному сериалу. На пути главному герою предстоит сразиться с полчищами монстров, решать головоломки и выполнять поручения местных жителей, пытаясь сорвать планы злодея, похитившего главную святыню города Китеж — технологический Источник.

Ключевой особенностью геймплея станет система морального выбора. При линейном основном сюжете решения, принимаемые игроком, будут напрямую влиять на судьбу Китежа и приведут к одной из нескольких концовок.

