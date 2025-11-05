Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного

Фото: Freepik/Freepik

61% россиян предпочитают красное вино, что вдвое больше, чем доля любителей белого вина (33%). Исключением из общей тенденции стал Санкт-Петербург: там белое вино немного опережает красное — 47 против 46%. Об этом пишет «РБК Вино».

Популярность белых вин в Северной столице эксперты связывают со сложившимися традициями.  «Думаю, [популярность белых вин] связана с тем, что Петербург — город рислинга. Еще 5–10 лет назад, если в Москве рислинг в винных картах по бокалам был в диковинку и только начинал свое победное шествие, то в Петербурге он уже был в моде и присутствовал практически в каждом заведении, которое имело хоть какие-то амбиции в сфере вина», — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Несмотря на общероссийское предпочтение красных вин, специалисты отмечают рост интереса к белым. Их доля в потреблении увеличивается из года в год. Возможно, на результаты опроса повлияла и сезонность: осенью и зимой люди традиционно чаще выбирают красные вина.

Жители России чаще пьют полусладкое вино: его назвали любимым 40% опрошенных. Сухое вино предпочитает 30% респондентов, причем чаще всего его выбирают в Москве (35%).

При этом вино все активнее входит в повседневную жизнь россиян. Его все чаще пьют не по особым поводам, а чтобы расслабиться после рабочего дня (57%), во время просмотра фильмов и сериалов (57%) или за обычным приемом пищи (54%).

