Популярность белых вин в Северной столице эксперты связывают со сложившимися традициями. «Думаю, [популярность белых вин] связана с тем, что Петербург — город рислинга. Еще 5–10 лет назад, если в Москве рислинг в винных картах по бокалам был в диковинку и только начинал свое победное шествие, то в Петербурге он уже был в моде и присутствовал практически в каждом заведении, которое имело хоть какие-то амбиции в сфере вина», — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.