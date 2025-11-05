61% россиян предпочитают красное вино, что вдвое больше, чем доля любителей белого вина (33%). Исключением из общей тенденции стал Санкт-Петербург: там белое вино немного опережает красное — 47 против 46%. Об этом пишет «РБК Вино».
Популярность белых вин в Северной столице эксперты связывают со сложившимися традициями. «Думаю, [популярность белых вин] связана с тем, что Петербург — город рислинга. Еще 5–10 лет назад, если в Москве рислинг в винных картах по бокалам был в диковинку и только начинал свое победное шествие, то в Петербурге он уже был в моде и присутствовал практически в каждом заведении, которое имело хоть какие-то амбиции в сфере вина», — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.
Несмотря на общероссийское предпочтение красных вин, специалисты отмечают рост интереса к белым. Их доля в потреблении увеличивается из года в год. Возможно, на результаты опроса повлияла и сезонность: осенью и зимой люди традиционно чаще выбирают красные вина.
Жители России чаще пьют полусладкое вино: его назвали любимым 40% опрошенных. Сухое вино предпочитает 30% респондентов, причем чаще всего его выбирают в Москве (35%).
При этом вино все активнее входит в повседневную жизнь россиян. Его все чаще пьют не по особым поводам, а чтобы расслабиться после рабочего дня (57%), во время просмотра фильмов и сериалов (57%) или за обычным приемом пищи (54%).