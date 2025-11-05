Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии

Фото: t.me/blogsobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал утвержденную архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» строящейся Бирюлевской линии метро. Станция расположится между «Островом Мечты» и «Курьяново».

Сооружение выполнено в золотом цвете и оттенке слоновой кости. В дизайне станции обыгрывается ее название: стены будут украшены алюминиевыми пластинами в форме кленовых листьев. Похожие золотые узоры расположатся на полу вестибюля.

Важную роль в проекте играют арки. Круглые арки опоясывают наземный павильон и пространство платформы. Вестибюль, судя по проекту, также включит в себя кофейню с прозрачными стеклами.

1/4
© t.me/blogsobyanin
2/4
© t.me/blogsobyanin
3/4
© t.me/blogsobyanin
4/4
© t.me/blogsobyanin

Строительство новой ветки метро началось в конце сентября. Общая протяженность Бирюлевской линии составит 22,2 километра. На ней откроют 10 станций с пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, МЦК и Павелецкое направление МЖД.

Новая ветка соединит Бирюлево Восточное и Западное, улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей: жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно.

Открытие первого участка из четырех станций — «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Курьяново» — запланировано на 2028 год.

Расскажите друзьям