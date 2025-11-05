Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал утвержденную архитектурную концепцию станции «Кленовый бульвар» строящейся Бирюлевской линии метро. Станция расположится между «Островом Мечты» и «Курьяново».
Сооружение выполнено в золотом цвете и оттенке слоновой кости. В дизайне станции обыгрывается ее название: стены будут украшены алюминиевыми пластинами в форме кленовых листьев. Похожие золотые узоры расположатся на полу вестибюля.
Важную роль в проекте играют арки. Круглые арки опоясывают наземный павильон и пространство платформы. Вестибюль, судя по проекту, также включит в себя кофейню с прозрачными стеклами.
Строительство новой ветки метро началось в конце сентября. Общая протяженность Бирюлевской линии составит 22,2 километра. На ней откроют 10 станций с пересадками на Замоскворецкую, Троицкую и Большую кольцевую линии, МЦК и Павелецкое направление МЖД.
Новая ветка соединит Бирюлево Восточное и Западное, улучшит транспортную доступность для миллиона москвичей: жителей Даниловского района, Нагатинского Затона, Нагатино-Садовников, Печатников, Москворечья-Сабурово и Царицыно.
Открытие первого участка из четырех станций — «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар» и «Курьяново» — запланировано на 2028 год.