Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»

Universal Pictures выпустила трейлер сиквела хоррора «Пять ночей с Фредди», основанного на культовой видеоигре Five Nights at Freddy’s. Фильм выйдет в мировом прокате уже 5 декабря.
Сюжет фильма разворачивается спустя год после событий первой части. В трейлере персонаж Джоша Хатчерсона беседует с девушкой, чей отец создал кровожадных аниматроников, которые оживают по ночам и начинают охотиться на людей. В пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza в поисках пропавших друзей отправляется сестра главного героя.
В режиссерское кресло вернулась Эмма Тамми, работавшая над первой частью. Она также известна как режиссер «Обители страха» и «Навстречу тьме». Сценаристом «Пяти ночей с Фредди-2» снова выступит Скотт Коутон, создатель оригинальной видеоигры.
По словам продюсера Джейсона Блума, во второй части съемочная группа учтет пожелания фанатов: зрителей ждет больше пасхалок, усложненный сюжет и более пугающие моменты.