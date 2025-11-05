Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»

Сюжет фильма разворачивается спустя год после событий первой части. В трейлере персонаж Джоша Хатчерсона беседует с девушкой, чей отец создал кровожадных аниматроников, которые оживают по ночам и начинают охотиться на людей. В пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza в поисках пропавших друзей отправляется сестра главного героя.