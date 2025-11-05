Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер

Фото: Marvel Studios

Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал крупное многомиллионное пожертвование Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии (USC). Об этом пишет Variety.

Эти деньги позволят учредить новый профильный факультет «Отделение кино- и телепроизводства», который будет носить его имя. Финансирование будет направлено на поддержку преподавателей, талантливых студентов и развитие образовательных программ.

Новый факультет займется подготовкой специалистов в области кинопроизводства, уделяя внимание как традиционным методам, так и самым современным технологиям, включая искусственный интеллект.

«Школа кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии — это первая киношкола и исторический институт, основанный пионерами кино. Для меня как продюсера все началось именно здесь, по стопам моих кумиров и по тем же коридорам, по которым ходили легендарные выпускники, бывшие до меня», — сказал глава Marvel Studios.

Файги является выпускником отделения производства фильмов и телевидения школы и входит в состав попечительского совета Школы кинематографических искусств. Как глава Marvel Studios, он спродюсировал 37 фильмов, которые занимали первые места в кинопрокате и в совокупности собрали в мировом прокате более 32 млрд долларов.

Расскажите друзьям