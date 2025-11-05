Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер

Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал крупное многомиллионное пожертвование Школе кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии (USC). Об этом пишет Variety.
Эти деньги позволят учредить новый профильный факультет «Отделение кино- и телепроизводства», который будет носить его имя. Финансирование будет направлено на поддержку преподавателей, талантливых студентов и развитие образовательных программ.
Новый факультет займется подготовкой специалистов в области кинопроизводства, уделяя внимание как традиционным методам, так и самым современным технологиям, включая искусственный интеллект.
«Школа кинематографических искусств Университета Южной Калифорнии — это первая киношкола и исторический институт, основанный пионерами кино. Для меня как продюсера все началось именно здесь, по стопам моих кумиров и по тем же коридорам, по которым ходили легендарные выпускники, бывшие до меня», — сказал глава Marvel Studios.
Файги является выпускником отделения производства фильмов и телевидения школы и входит в состав попечительского совета Школы кинематографических искусств. Как глава Marvel Studios, он спродюсировал 37 фильмов, которые занимали первые места в кинопрокате и в совокупности собрали в мировом прокате более 32 млрд долларов.