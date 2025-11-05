Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»

Фото: Universal Studios

Культовая франшиза Universal «Мумия» готовится к возрождению. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

По данным издания, студия ведет активные переговоры с Бренданом Фрейзером и Рейчел Вайс о возвращении к их звездным ролям в новом сиквеле. Официальные представители Universal пока воздерживаются от комментариев, но ожидается, что сделки с актерами будут закрыты в ближайшее время.

Грядущий проект позиционируется не как перезапуск, а как прямое продолжение, которое будет игнорировать события третьего фильма «Мумия: Гробница императора драконов» (2008), где роль героини Вайс исполнила Мария Белло.

Над новым фильмом будут работать Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт, известные под общим псевдонимом Radio Silence. Дуэт прославился успешным перезапуском серии «Крик». Сценарий новой истории написал Дэвид Коггшолл.

Оригинальный фильм «Мумия» (1999) Стивена Соммерса стал кассовым хитом, собрав более 420 млн долларов в прокате и породив целую медиафраншизу.

