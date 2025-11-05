Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи

Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Семь циферблатов» по мотивам произведения Агаты Кристи. Его премьера состоится 16 января.
Действие проекта разворачивается в Англии 1925 года. Во время роскошной вечеринки в загородном поместье розыгрыш оборачивается настоящей трагедией.
«Распутать леденящий душу заговор, который навсегда изменит ее жизнь и раскроет тайну загородного поместья, предстоит самой неожиданной сыщице — искрометно любопытной леди Эйлин Бандл Брент», — гласит синопсис.
Сценаристом и одним из ключевых продюсеров проекта выступил Крис Чибнолл, известный по работе над культовым сериалом «Убийство на пляже». Режиссером стал Крис Суини («Турист»).
Хелена Бонэм-Картер играет леди Катерхэм, Миа МакКенна-Брюс — Эйлин Бандл Брент, Мартин Фриман — Баттла, а Кори Милкрист — Джерри Уэйда. Еще в сериале снимаются Эд Блюмель и Набхан Ризван.