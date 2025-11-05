Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи

Брендан Фрейзер и Рейчел Вайс могут сняться в новом фильме по «Мумии»
Radiohead анонсировали новую коллекцию мерча к первому за 7 лет туру
Дэвид Йейтс снимет психологический триллер «Призрачный сын» с Рене Зеллвегер в главной роли
«Плюс Студия» анонсировала игру по мотивам анимационного сериала «Киберслав»
Петербург — единственный регион России, в котором белое вино популярней красного
Утвержден дизайн станции метро «Кленовый бульвар» Бирюлевской линии
Джош Хатчерсон возвращается в пиццерию с аниматрониками в трейлере фильма «Пять ночей с Фредди-2»
Глава Marvel Studios Кевин Файги сделал многомиллионное пожертвование своей альма-матер
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»

Хелена Бонэм-Картер в тизере экранизации «Тайны семи циферблатов» Агаты Кристи

Фото: Netflix

Netflix опубликовал дебютный трейлер сериала «Семь циферблатов» по мотивам произведения Агаты Кристи. Его премьера состоится 16 января.

Действие проекта разворачивается в Англии 1925 года. Во время роскошной вечеринки в загородном поместье розыгрыш оборачивается настоящей трагедией.

«Распутать леденящий душу заговор, который навсегда изменит ее жизнь и раскроет тайну загородного поместья, предстоит самой неожиданной сыщице — искрометно любопытной леди Эйлин Бандл Брент», — гласит синопсис.

Сценаристом и одним из ключевых продюсеров проекта выступил Крис Чибнолл, известный по работе над культовым сериалом «Убийство на пляже». Режиссером стал Крис Суини («Турист»).

Хелена Бонэм-Картер играет леди Катерхэм, Миа МакКенна-Брюс — Эйлин Бандл Брент, Мартин Фриман — Баттла, а Кори Милкрист — Джерри Уэйда. Еще в сериале снимаются Эд Блюмель и Набхан Ризван.

