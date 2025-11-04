Умер телеведущий Юрий Николаев

Причина смерти не раскрывается. «Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал Цискаридзе.