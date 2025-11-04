Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»

Умер телеведущий Юрий Николаев

Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

В возрасте 76 лет умер телеведущий Юрий Николаев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист балета Николай Цискаридзе.

Причина смерти не раскрывается. «Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал Цискаридзе.

По данным телеграм-канала Shot, телеведущему стало плохо дома 4 ноября. В ноябре прошлого года он попал в реанимацию после обморока. Тогда у него диагностировали отек легких.

Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. На телевидении он начал карьеру в 1973 году. Вел культовые программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Танцы со звездами». Он также был создателем и первым ведущим детского конкурса «Утренняя звезда», открывшего много талантов.

Расскажите друзьям