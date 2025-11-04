В возрасте 76 лет умер телеведущий Юрий Николаев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил артист балета Николай Цискаридзе.
Причина смерти не раскрывается. «Совсем недавно мы в эфире „Сегодня вечером“ вместе отмечали профессиональный юбилей человека, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал Цискаридзе.
По данным телеграм-канала Shot, телеведущему стало плохо дома 4 ноября. В ноябре прошлого года он попал в реанимацию после обморока. Тогда у него диагностировали отек легких.
Юрий Александрович Николаев родился 16 декабря 1948 года в Кишиневе. На телевидении он начал карьеру в 1973 году. Вел культовые программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Танцы со звездами». Он также был создателем и первым ведущим детского конкурса «Утренняя звезда», открывшего много талантов.