Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле

Фото: Netflix

Дэвид Харбор впервые публично прокомментировал свою жизнь на фоне громких скандалов. В интервью Esquire Spain звезда «Очень странных дел» затронул тему сожалений и личного кризиса, не упомянув напрямую ни свою бывшую жену Лили Аллен, ни обвинения от Милли Бобби Браун.

Ранее Харбор пережил развод с певицей Лили Аллен, которая в своем новом альбоме «West End Girl» прямо рассказала о боли от измены, что вынудило ее даже обратиться в реабилитационный центр.

Кроме того, его коллега по сериалу «Очень странные дела» Милли Бобби Браун подала жалобу на Харбора за «домогательства и травлю» на съемочной площадке, что привело к внутреннему расследованию.

На вопрос, что бы он изменил в своей жизни, достигнув 50 лет, Харбор ответил: «Это такой сложный вопрос — вопрос о сожалении. Я бы изменил либо всё, либо ничего. Либо ты полностью принимаешь свой путь и понимаешь, что даже боль, промахи и ошибки — всё это часть пути, что в них заключены истина и рост, мудрость, более глубокое сочувствие и связь. Это похоже на карточный домик: стоит только попытаться изменить одну вещь, как придется менять всё».

Отвечая на вопрос о планах на вторую половину жизни, Харбор сказал: «Такое чувство, что я гоняюсь за драконом той идеальной истории. Для меня это как настоящий кайф. Следующие 50 лет будут полны новых историй: сложных и насыщенных, которые заставят тебя чувствовать все эмоции, поднимут тебя и заставят с нетерпением ждать следующей серии. Это действительно будет моим фокусом. Конечно, есть и личные вещи, которые я хочу делать, и люди, которых я хочу любить, к которым хочу быть хорошим и которых хочу поддерживать».

