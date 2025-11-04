Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле

Отвечая на вопрос о планах на вторую половину жизни, Харбор сказал: «Такое чувство, что я гоняюсь за драконом той идеальной истории. Для меня это как настоящий кайф. Следующие 50 лет будут полны новых историй: сложных и насыщенных, которые заставят тебя чувствовать все эмоции, поднимут тебя и заставят с нетерпением ждать следующей серии. Это действительно будет моим фокусом. Конечно, есть и личные вещи, которые я хочу делать, и люди, которых я хочу любить, к которым хочу быть хорошим и которых хочу поддерживать».