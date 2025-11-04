Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон

Фото: Focus Features

Focus Features опубликовал новый трейлер фильма «Песня-грусть» Крейга Брюэра. Картина выйдет в мировой прокат 25 декабря.

Сюжет основан на реальной истории и рассказывает о паре неудачников из Милуоки, чья жизнь навсегда изменилась благодаря музыке Нила Даймонда. Хью Джекман исполняет роль Майка, разведенного ветерана Вьетнама и механика, а Кейт Хадсон — Клэр, парикмахера и матери-одиночки.

Оба по вечерам подрабатывают певцами в местных барах. По предложению Клэр они решают объединиться и создать трибьют-группу Lightning and Thunder, и их дуэт обретает бешеную популярность. Однако за взлетом следует трагедия, которая проверяет силу духа героев.

Помимо Джекмана и Хадсон, в актерский состав вошли Майкл Империоли, Элла Андерсон, King Princess, Мустафа Шакир, Хадсон Хенсли, Фишер Стивенс и Джим Белуши.

Нил Даймонд — один из самых успешных американских артистов, чьи пластинки разошлись по миру тиражом в 125 млн копий. Он начал карьеру в 1950-х и в середине 1960-х наконец добился успеха с композицией «I’m a Believer».

Среди других его хитов — «Sweet Caroline», которую исполняли Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, и «Girl, You’ll Be a Woman Soon». Всего у Даймонда более 30 студийных альбомов.

В 2008 году на экраны вышел документальный фильм «Song Sung Blue» Грега Коха, рассказавший о паре поклонников Даймонда из Милуоки — Майке и Клэр Сардина. Они стали местными легендами под псевдонимами Молния и Гром.

