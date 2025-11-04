Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли

Американский рэпер Soulja Boy представил свою новую портативную игровую консоль SouljaGame Flip. Он назвал ее «ультимативной консолью» для геймеров, ценящих «качество на ходу».
Устройство, по его словам, сочетает передовые технологии с обширной библиотекой игр и отличается «премиальным качеством изготовления». Однако компания Retroid, производитель ретроконсолей, публично обвинила рэпера в ребрендинге и перепродаже их собственного продукта Retroid Pocket Flip 2.
По данным компании, SouljaGame Flip является практически точной копией консоли от Retroid, чьи изображения были без разрешения использованы на сайте рэпера. При этом цена в 436,50 доллара более чем в два раза превышает стоимость оригинала.
Представитель Retroid в комментарии для издания Retrododo опроверг любые партнерские отношения с Soulja Boy, заявив: «У него нет разрешения на переименование наших продуктов и продажу их под своим именем. Retroid Pocket Flip 2 запатентована в США нами».
На момент публикации новости Soulja Boy не отреагировал на обвинения. Для рэпера это не первый конфликт в игровой индустрии. В 2021 году он заявил о покупке компании Atari, что было мгновенно опровергнуто самой корпорацией.