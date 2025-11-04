Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера
Дэвид Харбор высказался после скандала с Лили Аллен и обвинений Милли Бобби Браун в травле
Рэпера Soulja Boy обвинили в плагиате после запуска собственной портативной консоли
Вышел новый трейлер фильма «Песня-грусть» с Хью Джекманом и Кейт Хадсон
13 ноября в Москве начнет формироваться снежный покров
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона

Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ

Компания Coca-Cola оказалась в центре нового скандала, выпустив очередной рождественский рекламный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Это уже вторая попытка бренда заменить традиционных аниматоров нейросетью, и она вновь вызвала жесткую реакцию в сети.

В прошлом году компания создала ролик, в котором был показан красный грузовик Coca-Cola, проезжающий по городу к восторгу наблюдающих за этим людей и животных. Все в ролике было создано искусственным интеллектом.

Новый рекламный ролик продолжает тему классической рекламы 1995 года. По улицам сказочного городка едет знаменитый красный грузовик с газировкой. Однако на этот раз ему радуются не люди, а антропоморфные животные, и лишь в конце появляется Санта-Клаус.

Технологическое издание The Verge назвало ролик «бельмом на глазу», а пользователи сети заявили о намерении бойкотировать продукцию компании в знак протеста против отказа от труда художников-аниматоров.

Представитель Coca-Cola Пратик Такар, курирующий направление ИИ, в интервью The Hollywood Reporter встал на защиту проекта. Он признал, что прошлогодняя реклама, также созданная ИИ, подверглась критике за «качество исполнения», но утверждает, что в этом году этот аспект «улучшился в десять раз».

«Всегда найдутся люди, которые будут критиковать, мы не можем угодить на 100% всем. Но если большинство потребителей воспринимает это положительно, стоит двигаться вперед.

Некоторым в индустрии не понравилось, что мы использовали стопроцентно сгенерированный ИИ фильм, но это неотъемлемая часть того, чтобы быть первопроходцами. Мы понимаем эту озабоченность. Но мы должны продолжать двигаться вперед и расширять границы возможного», — сказал Такар.

Расскажите друзьям
Теги:
Coca-Cola