Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ

Некоторым в индустрии не понравилось, что мы использовали стопроцентно сгенерированный ИИ фильм, но это неотъемлемая часть того, чтобы быть первопроходцами. Мы понимаем эту озабоченность. Но мы должны продолжать двигаться вперед и расширять границы возможного», — сказал Такар.