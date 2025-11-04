Coca-Cola раскритиковали за рождественскую рекламу с ИИ

Компания Coca-Cola оказалась в центре нового скандала, выпустив очередной рождественский рекламный ролик, созданный с помощью искусственного интеллекта.
Это уже вторая попытка бренда заменить традиционных аниматоров нейросетью, и она вновь вызвала жесткую реакцию в сети.
В прошлом году компания создала ролик, в котором был показан красный грузовик Coca-Cola, проезжающий по городу к восторгу наблюдающих за этим людей и животных. Все в ролике было создано искусственным интеллектом.
Новый рекламный ролик продолжает тему классической рекламы 1995 года. По улицам сказочного городка едет знаменитый красный грузовик с газировкой. Однако на этот раз ему радуются не люди, а антропоморфные животные, и лишь в конце появляется Санта-Клаус.
Технологическое издание The Verge назвало ролик «бельмом на глазу», а пользователи сети заявили о намерении бойкотировать продукцию компании в знак протеста против отказа от труда художников-аниматоров.
Представитель Coca-Cola Пратик Такар, курирующий направление ИИ, в интервью The Hollywood Reporter встал на защиту проекта. Он признал, что прошлогодняя реклама, также созданная ИИ, подверглась критике за «качество исполнения», но утверждает, что в этом году этот аспект «улучшился в десять раз».
«Всегда найдутся люди, которые будут критиковать, мы не можем угодить на 100% всем. Но если большинство потребителей воспринимает это положительно, стоит двигаться вперед.
Некоторым в индустрии не понравилось, что мы использовали стопроцентно сгенерированный ИИ фильм, но это неотъемлемая часть того, чтобы быть первопроходцами. Мы понимаем эту озабоченность. Но мы должны продолжать двигаться вперед и расширять границы возможного», — сказал Такар.