Инди-студия Autoscopia Interactive выпустила трогательную игру о болезни Альцгеймера

Фото: Autoscopia Interactive

Инди-студия Autoscopia Interactive официально выпустила игру As Long As You’re Here для ПК. Игра уже доступна для загрузки в Steam.

Это эмоциональная история, рассказываемая от лица женщины, страдающей болезнью Альцгеймера. Главная героиня Энни переезжает из дома, где прожила всю жизнь, к своим детям.

Теперь забота о ней ложится на близких. Через диалоги, письма и предметы прошлого игроки наблюдают, как воспоминания и реальность начинают смешиваться, отражая утрату памяти и личность героини.

Игра создана на основе личного опыта автора проекта Марлен Делрив, потерявшей бабушку из‑за болезни Альцгеймера. Первая версия проекта, сделанная как студенческая работа, получила более 13,5 тысяч загрузок на itch.io, 7 млн просмотров на ютубе и номинацию на Best Student Game на IGF 2020.

