Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу

За последние годы Teen Vogue превратился из журнала о моде и знаменитостях в издание, которое еще и пишет о политических и социальных проблемах: изменении климата, репродуктивных правах, политике Трампа и палестино-изральском конфликте. Как сообщила в соцсетях бывший редактор отдела новостей и политики Лекс МакМенамин, после сокращений в издании не осталось ни одного автора или редактора, отвечающего за политику.