Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу

Запущенное в 2003 году молодежное издание Teen Vogue объединится с Vogue.com, сообщаетThe Wrap. В конце октября под крыло классического Vogue перешел Vogue Business.

Бывший главный редактор и нынешний глобальный директор по контенту Vogue Анна Винтур пояснила, что слияние «позволит контенту [Teen Vogue] достичь более широкой аудитории и вдохновлять молодых людей по всему миру».

Главный редактор Teen Vogue Верша Шарма покинет свой пост, а куратором Teen Voguе станет новый главный редактор Vogue Хлоя Маль.

«Я помню, когда Teen Vogue только запустился, я читала каждую страницу по дороге домой на автобусе после тренировки по бегу. Я обожала его тогда, и я люблю и уважаю его сейчас и готова продолжать и поддерживать его точку зрения и чувство стиля», — поделилась Маль.

За последние годы Teen Vogue превратился из журнала о моде и знаменитостях в издание, которое еще и пишет о политических и социальных проблемах: изменении климата, репродуктивных правах, политике Трампа и палестино-изральском конфликте. Как сообщила в соцсетях бывший редактор отдела новостей и политики Лекс МакМенамин, после сокращений в издании не осталось ни одного автора или редактора, отвечающего за политику.

Профсоюз Condé Union резко осудил слияние. Его представители утверждают, что этот шаг имеет своей целью «подорвать получившую награды проницательную журналистику издания в то время, когда она нужнее всего».

Расскажите друзьям