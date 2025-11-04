Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу

Запущенное в 2003 году молодежное издание Teen Vogue объединится с Vogue.com, сообщаетThe Wrap. В конце октября под крыло классического Vogue перешел Vogue Business.
Бывший главный редактор и нынешний глобальный директор по контенту Vogue Анна Винтур пояснила, что слияние «позволит контенту [Teen Vogue] достичь более широкой аудитории и вдохновлять молодых людей по всему миру».
Главный редактор Teen Vogue Верша Шарма покинет свой пост, а куратором Teen Voguе станет новый главный редактор Vogue Хлоя Маль.
«Я помню, когда Teen Vogue только запустился, я читала каждую страницу по дороге домой на автобусе после тренировки по бегу. Я обожала его тогда, и я люблю и уважаю его сейчас и готова продолжать и поддерживать его точку зрения и чувство стиля», — поделилась Маль.
За последние годы Teen Vogue превратился из журнала о моде и знаменитостях в издание, которое еще и пишет о политических и социальных проблемах: изменении климата, репродуктивных правах, политике Трампа и палестино-изральском конфликте. Как сообщила в соцсетях бывший редактор отдела новостей и политики Лекс МакМенамин, после сокращений в издании не осталось ни одного автора или редактора, отвечающего за политику.
Профсоюз Condé Union резко осудил слияние. Его представители утверждают, что этот шаг имеет своей целью «подорвать получившую награды проницательную журналистику издания в то время, когда она нужнее всего».