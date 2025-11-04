Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате

Сказка «Горыныч» с Александром Петровым собрала 1 млрд рублей за 12 дней проката.
«Горыныч» стал девятым российским фильмом, которому удалось собрать такую сумму в прокате с начала 2025 года. Ранее эту отметку преодолели «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед», «Кракен» и «Август».
«Мы рады, что зрители так тепло приняли „Горыныча“. Миллиард рублей в прокате и почти три миллиона зрителей — это не только результат нашей команды, но и доверие тех, кто ходит в кино. Спасибо всем, кто поддержал фильм», — отметил продюсер Сергей Сельянов.
«Горыныч» вышел в кино 23 октября. В центре сюжета — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Петров). При спуске в батискафе он попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочный мир. Оказавшись в далеком княжестве, Алехин находит оставшегося без мамы маленького дракончика, которому дает имя Горыныч.