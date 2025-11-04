Коул Эскола сыграет Бон Клея в третьем сезоне сериала «Ван-Пис»
Teen Vogue объединят с Vogue. Профсоюз бьет тревогу
В России появилось два новых праздника
Amazon отменил разработку игры по «Властелину Колец» после массовых сокращений
Томасин МакКензи и Энсел Элгорт сыграют Одри Хепберн и Юбера де Живанши
Иллюзионисты-грабители похищают алмаз в новом трейлере «Иллюзии обмана-3»
В 12 регионах России средняя зарплата превышает 100 тыс. рублей
Финнеас написал новую музыкальную заставку для Apple TV
«Это было ужасно»: Хлоя Севиньи рассказала про неудачное увеличение губ
Пол Дано снимется в драме «The Chaperones»
«Чушь»: Энтони Хопкинс отреагировал на подозрения жены о том, что у него аутизм
В «Москвариуме» появится новая медуза — хищная тихоокеанская морская крапива
Дейзи Ридли сыграет медсестру, которая стала бойцом ММА в фильме «Killa Bee»
Опрос: каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина ревнуют партнера к их коллегам
В России ежегодно становятся бездомными 100 тысяч животных
LEGO выпустит набор по фильму «F1» с Брэдом Питтом
В сети вышел трейлер исландского фильма «Любовь, которая остается»
Бритни Спирс удалила аккаунт в инстаграме* после серии тревожных постов
Бразилец благодаря соцсетям нашел свою собаку, которая пропала 5 лет назад
Продолжение «Годзиллы: Минус один» получит название «Годзилла: Минус ноль»
Исследование: россиянки стали чаще делать «уколы красоты»
Создатели «Ведьмака» хотят взять перерыв от франшизы после выхода пятого сезона
В России вырос спрос на книги о русском фольклоре
Энтони Хопкинс выставил на продажу поместье в Калифорнии, которое сгорело во время лесных пожаров
Netflix приобрел права на «Долину праха» — новую версию «Великого Гэтсби»
СМИ: Милли Бобби Браун обвинила коллегу по «Очень странным делам» Дэвида Харбора в издевательствах
Роберт Инглунд получил звезду на голливудской Аллее славы
The Cure выпустят в кинотеатрах фильм-концерт с шоу в Лондоне в 2024 году

Сказка «Горыныч» собрала более 1 млрд рублей в прокате

Фото: Кинокомпания СТВ

Сказка «Горыныч» с Александром Петровым собрала 1 млрд рублей за 12 дней проката.

«Горыныч» стал девятым российским фильмом, которому удалось собрать такую сумму в прокате с начала 2025 года. Ранее эту отметку преодолели «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», «Финист. Первый богатырь», «Елки 11», «Домовенок Кузя», «Пророк. История Александра Пушкина», «Батя 2: Дед», «Кракен» и «Август».

«Мы рады, что зрители так тепло приняли „Горыныча“. Миллиард рублей в прокате и почти три миллиона зрителей — это не только результат нашей команды, но и доверие тех, кто ходит в кино. Спасибо всем, кто поддержал фильм», — отметил продюсер Сергей Сельянов.

«Горыныч» вышел в кино 23 октября. В центре сюжета — старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин (Петров). При спуске в батискафе он попадает в подводную пещеру, которая оказывается порталом в сказочный мир. Оказавшись в далеком княжестве, Алехин находит оставшегося без мамы маленького дракончика, которому дает имя Горыныч.

