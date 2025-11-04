Актриса Дайана Лэдд скончалась у себя дома в Калифорнии, сообщает Hollywood Reporter. Ей было 89 лет. О смерти изданию сообщила дочь Лэдд, Лора Дерн.
«Моя удивительная героиня и мой бесценный дар — моя мама — скончалась сегодня утром рядом со мной в своем доме в Охае, Калифорния. Она была величайшей дочерью, матерью, бабушкой, актрисой, художником и эмпатичной душой, которую, казалось, можно было создать только в мечтах. Нам посчастливилось знать ее. Теперь она летает со своими ангелами», — написала Дерн.
Карьера Дайан Лэдд длилась более полувека, но всемирное признание пришло к ней после сотрудничества с Дэвидом Линчем. Именно роль Мариэтты в культовом «Диких сердцем» стала для многих визитной карточкой актрисы. За эту работу Лэдд получила свою вторую номинацию на «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
До этого она была номинирована на премию Американской киноакадемии за роль официантки Фло в драме Мартина Скорсезе «Алиса здесь больше не живет». Позже — за игру в картине «Беспутная роза». Там она снова снялась с дочерью. Это был первый случай, когда мать и дочь были номинированы на «Оскар» за игру в одном фильме.
Среди последних работ Лэдд — «Джой», «На Чесапикских берегах», «Просветленная» и эпизодическая роль в сериале «Детство Шелдона».
«Дайан была потрясающей актрисой, и мне кажется, она была чем-то вроде „скрытого сокровища“, пока не встретила Дэвида Линча. Когда он взял ее на роль матери Лоры в „Диком сердцем“, казалось, что мир наконец по-настоящему понял ее блеск», — написал о Лэдд ее бывший муж Брюс Дерн.